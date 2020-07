Vereador Ivanilson confirma emendas de deputado para pavimentação de dois bairros de Gurupi e para combate ao Covid-19

Após solicitação através de ofício foi liberado recursos no valor de R$ 1 milhão de reais para a pavimentação dos setores Canaã e Vale do Sol, além de recursos para o combate ao Coronavírus no município gurupiense.

Por Régis Caio

Segundo o vereador Ivanilson Marinho (SD) as emendas são do deputado federal Eli Borges (SD). “O projeto já foi encaminhado pela Prefeitura que está aguardando a liberação pelo Ministério Público para dar início às obras nesses dois bairros”, destaca o vereador.

Marinho cita também recursos que foram empenhados para o combate do coronavírus diante da situação de calamidade pública que a saúde municipal passa em decorrência da Pandemia.

“Quero agradecer ao Deputado Eli Borges por apoiar e buscar recursos para a nossa Gurupi, isso mostra que além dele confiar em nosso trabalho, demostrou preocupação com a saúde pública, com o controle e a diminuição do Covid-19 em nossa cidade”, disse o parlamentar.

Com informações da assessoria