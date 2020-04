Vereador Ivanilson cobra auxílio para feirantes, músicos e mototaxistas que tiveram rendas prejudicadas pelo Decreto de enfrentamento ao COVID-19

No oficio enviado ao prefeito Laurez Moreira, o vereador Ivanilson Marinho (SD) cobrou a elaboração de políticas públicas com auxiliar financeiro para o músicos, feirantes, mototaxistas e taxistas atingidos diretamente com o Decreto Municipal de enfrentamento a pandemia do Coronavírus.

por Wesley Silas

No ofício, Ivanilson cita o impacto do Decreto Municipal 498/2020 que suspendeu as atividades comerciais e também religiosas e em um momento em que não foi registrado nenhum caso de COVID-10 no município. Ele lembra ainda que no mês de fevereiro o município de Gurupi destinou mais de R$ 1 milhão para o carnaval da cidade, indicando recursos nos cofres da prefeitura.

“Estes profissionais me procuraram para relatar os problemas enfrentados; porém, conseguimos ajudar alguns eles, só que a demanda é muito grande e temos mais de 100 mototaxistas cadastrados no município. O problema do isolamento social tem causado grande prejuízo para eles e chegou a afetar na subsistência deles e de suas famílias. O mesmo caso acontece com os músicos em decorrência dos bares e restaurantes estarem fechados”, disse.

Segundo Ivanilson, para amenizar o problema o Poder Executivo deveria criar um auxílio financeiro para auxiliar as categorias citadas que sobrevivem diretamente do comércio local onde há aglomeração de pessoas.

“Nós vereadores estamos conversando todos os dias e todos nós estamos ajudando, seja com cesta básica; mas fica muito sobrecarregado para nós. No ofício eu deixei bem claro que recentemente gastamos mais de R$ 1 milhão no carnaval e agora é hora do prefeito mostrar a parte humana de sua gestão e cuidas das pessoas”, disse.

