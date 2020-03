Vereador Folha defende gestão de Cinthia e rebate críticas sobre o gerenciamento fiscal da cidade Avalie esse post Avalie esse post

Durante a sessão ordinária da manhã desta terça-feira, 10, na Câmara de Palmas, o vereador Folha (PSD) defendeu a gestão da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) e destacou os pontos positivos do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da chefe do Poder Executivo. O parlamentar afirmou que, diferente do que apontam os críticos da gestão, o Município tem se mantido com excelente saúde fiscal, se comparado com outras capitais do país.

por Redação

Na oportunidade, Folha apresentou um levantamento feito pela consultoria Tendências, publicado em reportagem do site G1, que coloca Palmas em segundo lugar no ranking das capitais com a melhor capacidade fiscal. “Não é fácil na situação atual em que o país se encontra, onde muitas prefeituras estão no vermelho, ter esse equilíbrio nas contas públicas, sem que haja um compromisso forte da gestão com as pessoas, com a cidade”, ressaltou.

O vereador também destacou o crescimento do Município em todas as áreas, como na educação por exemplo. “Quando a prefeita Cinthia assumiu a Prefeitura eram 38.400 alunos na rede municipal. Esse ano já são 45.400 alunos. E neste mês de março vão ser inaugurados mais dois CMEIs, com capacidade para 540 novas crianças serem atendidas”, pontuou.

De acordo com o parlamentar, a chefe do Poder Executivo tem demonstrado seu comprometimento com a Capital, atuando no legislativo municipal e também no Senado e Congresso Nacionais, buscando investimentos para a cidade. “Temos obras sendo executadas em toda a cidade e graças a articulação da prefeita Cinthia, em breve mais obras serão realizadas com os investimentos do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina)”, finalizou.

Levantamento

Segundo a consultoria Tendências, apenas oito capitais estão com a situação fiscal confortável: Rio Branco, Palmas, Boa Vista, Curitiba, Porto Velho, Vitória, Aracaju e Manaus. No levantamento divulgado as prefeituras receberam notas de 0 a 10, sendo as notas entre 6 e 8 atribuídas às gestões com boa capacidade fiscal e entre 8 e 10 aquelas com muito boa capacidade fiscal. Palmas recebeu nota 8,79, ficando abaixo apenas de Rio Branco (9,06) e acima de todas as outras as capitais do país.