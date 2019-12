Vereador Eduardo Fortes foi o melhor em 2019 no quesito de aprovação de Projetos de Leis Avalie esse post Avalie esse post

Ao longo deste ano os 13 vereadores de Gurupi apresentaram 52 Moções de Aplausos, 05 Moção de Pesar, nenhuma Nota de Repúdio, 957 requerimentos, 61 Projetos de Leis de autoria do Poder Executivo e 89 Projetos de Leis Ordinárias do Legislativo. Porém muitas delas foram devolvidas por implicarem aumentos de despesas, uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Confira a relação e quais os vereadores que mais apresentaram Projetos de Leis e quais os tiveram melhores resultados na sansão pelos Poder Executivo.

Por Wesley Silas

Em 2019 foram apresentados 89 projetos de Leis, apenas 19 se transformaram em Leis. O vereador Eduardo Fortes (PSDB) foi o parlamentar que o Poder Executivo mais sancionou seus Projetos de Leis. Seguido pelo vereador Ivanilson Marinho (MDB), com quatro aprovados e pelo vereador Sargento Jenilson que, apesar de ter apresentado 27 Projetos de Leis, conseguiu transformar em Leis apenas três.

Entre os Projetos de Leis Ordinárias do Legislativo aprovados estão cobrança de tarifas de serviços de água e esgoto no município de Gurupi de autoria do vereador sargento Jenilson, critérios para coletoras de Entulhos no município de Gurupi de autoria do vereador André Caixeta, aumento dos salários dos vereadores de autoria da Mesa Diretora, desinfecção das Creches e Escolas de Educação Infantil do Município, de autoria da vereadora Marilis Fernandes; o que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais, de autoria do vereador Eduardo Fortes e o que concedeu auxílio-alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Gurupi, de autoria do vereador Wendel Gomides. O site da Câmara existem um espaço disponível (confira o link aqui) para os eleitores acompanharem a atuação de cada vereador de Gurupi.

Desgastes na Câmara de Gurupi

Em meios ao mar revolto vivido entre os vereadores e a população de Gurupi, uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, 18, pelo Data Folha serve como alento para os 13 vereadores da cidade que tem levado “pancadas”, principalmente de pessoas que querem ocupar seus cargos a partir de 2021 e poderão herdar as benesses salarial e o aumento de vagas. Conforme a pesquisa, 45% dos brasileiros reprovam o trabalho de deputados e senadores e apontou que a reprovação em Brasília intensificou nos últimos meses após a maior renovações da história no Congresso Nacional. A pesquisa mostrou que “a parcela da população que considera a atuação dos deputados e senadores como ótima ou boa caiu de 20% para 14%. Já o grupo que fala de um trabalho legislativo regular variou de 41% para 38%”.

De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP, ligado ao Congresso Nacional, a melhor avaliação de um parlamentar no cenário político encontra-se na qualidade dos Projetos de Leis apresentados, assim como a atuação na fiscalização dos atos Poder Executivo e acompanhamento na elaboração do orçamento.

Confira a atuação de cada vereador de Gurupi na apresentação de Projeto de Leis durante 2019:

PSDB:

Eduardo Fortes: 21 Projetos de Leis. 08 se transforam em leis.

PRTB

Sargento Jenilson: 27 Projetos de Leis. 03 se transforam em leis.

MDB

Jair Souza: 04 Projetos de Leis. Todos arquivados.

Ivanilson Marinho: 15 Projetos de Leis. 04 se transforam em leis.

Mírian Lustosa: 04 Projetos de Leis. Todos arquivados.

PDT

Marilis Fernandes: 05 Projetos de Leis. 01 se transformou em lei.

Wendel Gomides: 01 Projeto de Lei. 01 se transformou em lei.

PSB

André Caixeta: 04 Projetos de Leis. 02 se transforam em leis.

Cláudio do Trevo: Nenhum Projeto de Lei.

Valdônio Rodrigues: Nenhum Projeto de Lei.

PROS

Zezinho da Lafiche: 02 Projetos de Leis. Todos arquivados.

PPS

Ataídes Leiteiro: 01 Projeto de Lei. Nenhum se transformou em lei.

DEM

César da Farmácia: Nenhum Projeto de Lei.