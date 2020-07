Vereador é afastado por 60 dias do serviço no Detran por processo administrativo disciplinar

O vereador de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, que é também servidor público do estado, lotado no Detran, foi afastado do órgão.

Por Wesley Silas

A portaria publicada informa que o vereador e mais um servidor do Detran de Palmas foram afastados pelos prazos de 60 dias do órgão. Na oportunidade foi instaurado um processo administrativo disciplinar por vários descumprimentos com os cargos que ocupam. O motivo do afastamento e da investigação não foram anunciados.

O Portal Atitude procurou o vereador para tentar ouvi-lo, no entanto ele não respondeu os questionamentos.