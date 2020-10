Vereador de Palmeirópolis denuncia armazenamento de cestas básicas que eram para ter sido entregues em junho

Segundo o denunciante, as cestas foram encontradas no dia 08 de outubro. Elas eram pra ter sido entregues em junho, quando o governo estadual fez a doação para o município entregar para os moradores de baixa renda da cidade devido a pandemia.

por Régis Caio

O vereador entrou em contato com o Portal Atitude e pediu para não ser identificado, segundo ele mais de 300 cestas básicas foram encontradas armazenadas no Centro de Idosos de Palmeirópolis, sul do Tocantins.

“As cestas já eram para ter sido doadas para a população, no entanto estão armazenadas, acredito que devem querer entregar neste período eleitoral, só pode”, disse.

O vereador informou ainda que já acionou o Ministério Público para apurar a situação, já que os alimentos estão no local há quatro meses. “Acho que já deve estar desgastado alguns alimentos, devido alta temperatura encontrada no local de armazenamento”, finaliza.

O Portal Atitude tentou entrar em contato com a prefeitura de Palmeirópolis, mas até o momento não obteve reposta.