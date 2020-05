Vereador critica suspensão das Sessões da Câmara e diz Gutierres se favorece com a pandemia

“O Covid-19 trouxe visibilidade para Laurez e Gutierres que nas aquisições de materiais para o enfrentamento da pandemia favorecem apenas duas ou três empresas, enquanto o pré-candidato a vice-prefeito Eduardo Fortes se tornou o garoto propaganda com a função de encaminhar vídeos institucionais que tem como principal personagem o pré-candidato a prefeito Gutierres Torquato”, disse Ivanilson Marinho.

Por Wesley Silas

O vereador e pré-candidato a perfeito em Gurupi, Ivanilson Marinho (SD), buscou o Portal Atitude com indagações sobre suspensão das Sessões Ordinárias e com isso, segundo o vereador, a Casa de Leis que tem a função de fiscalizar fica em silêncio no momento em que os vereadores deveriam levar aos gurupienses, via Sessão remota, debates como questionamentos de ações e os gastos do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia que acontece em ano eleitoral.

“Eu já falei publicamente e eu acho que a Câmara Municipal poderia funcionar no mesmo modelo que o Congresso Nacional funciona, assim como o Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça com sessões remotas e transmitidas para a comunidade. Não vejo motivo para os vereadores não fazerem Sessão ordinária com o uso de tecnologia digital. Temos materiais e profissionais capacitado para isso e observo que outras casas de Leis como a Câmara de Palmas os vereadores não pararam de trabalhar”, relata o vereador. Ele acrescentou que estes mesmos questionamentos foram feitos também pelos vereadores Sargento Jenilson (PRTB), André Caixeta (PSB) e Valdônio Rodrigues (PSB).

De acordo com o presidente da Câmara, Wendel Gomides, a prioridade é votar apenas os Projetos de Leis do Executivo referente a Pandemia como aconteceu nesta semana e não vai realizar Sessões Ordinárias online. Ele disse ainda que os gabinetes estão trabalhando sem atendimento ao público e que os vereadores “não ficar se reunindo sem ter nenhum projeto” para apreciarem.

“Em Palmas eles trabalham quando é para aprovar os Projetos de Leis e as Sessões são acompanhadas apenas pelos chefes de gabinetes. O Ivanilson está querendo que transmita as sessões online para aprovar requerimentos e indicações; mas, agora é o momento de termos responsabilidade e seguir as orientações dos órgãos de fiscalização como o Ministério Público, Tribunal de Contas e do nosso prefeito. Estou seguindo as orientações e não vou ser irresponsável em autorizar abrir o Poder Legislativo e depois ter pessoas contaminadas aqui dentro e eu ser responsabilizado e não vou fazer isso de maneira alguma porque temos que pensar nas vidas e na população”, respondeu Wendel Gomides.

Críticas ao Poder Executivo

O vereador fez duras críticas no que ele acredita sobre uso da pandemia nas eleições municipais. Ele acredita que há promoção pessoal por partes de agentes da Prefeitura no processo eleitoral. Diz ainda que falta transparência na divulgação de compras feitas com recursos dos governos federal, estadual e municipal de forma didática e compreensível por pessoa leigas em administração e contabilidade pública no site da Prefeitura de Gurupi.

“O Covid tem sido bom para o candidato da situação com entrega de cestas básicas, máscaras e uso de live´s de artistas que tiveram contrato com o município. As ações que deveriam ser de políticas públicas, se transformaram em ações claramente eleitoreiras. As ações devem ser feita de maneira transparente neste momento em que há repasses de recursos dos governos Federal, Estadual e Municipal. Eles deveriam informar o que está sendo gasto com o Covid-19 de forma didática e compreensível para todos gurupienses”, disse.