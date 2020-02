Vereador André Caixeta é cotado para ser o novo líder do prefeito na Câmara Avalie esse post Avalie esse post

A liderança antes era ocupada pelo vereador Ivanilson Marinho (MDB) que recentemente deixou a base do Prefeito Laurez Moreira.

Por Régis Caio

Conforme apurou o Portal Atitude o vereador André Caixeta (PSB) é o mais cotado para ser o novo líder do prefeito na Câmara Municipal de Gurupi. “Ao que tudo indica ele deverá ser o escolhido, já foi líder nos dois primeiros anos desta gestão e tem um bom relacionamento com o prefeito”, informou uma fonte ligada a prefeitura.

Procurado pelo Portal Atitude, Caixeta informou que pelo fato de ser presidente da comissão de orçamento e finanças da Casa de Leis impede ele de assumir a liderança.

“Fui líder do prefeito nos dois primeiros anos e sendo líder me dá bastante tranquilidade em defender uma gestão igual esta implantada na cidade de Gurupi. Porém no momento eu sou presidente da comissão de orçamento e finanças e o regimento interno da Câmara veda eu ser líder, então tem este impasse”, disse o vereador.

Antes, a liderança do prefeito era exercida pelo vereador Ivanilson Marinho (MDB) que nesta semana deixou a base municipal após desavenças políticas.