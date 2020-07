“Vai ter problema”, avisa promotor de Peixe sobre quem desrespeitar o decreto nos ranchos

Em áudios nas redes sociais o promotor Matheus Reis, do MP de Peixe, disse que estará fiscalizando os ranchos que estiveram ocorrendo festas e com aglomeração de pessoas além do permitido pelo decreto municipal.

Por Régis Caio

O promotor informou que quem for pego realizando aglomeração nos ranchos que ficam a beira do rio Tocantins terá problemas e serão penalizados.

“Não está dando para contar com o bom senso com esse pessoal, infelizmente temos recebido denúncias de festas com som ao vivo, entradas permitidas com pulseiras estabelecendo cobranças, então vamos ter que tomar medidas mais séria”, relatou em um áudio.

O promotor disse ainda que o foco é pegar quem tiver mais abusando e desrespeitando o decreto. “Vamos estar fiscalizando. As famílias podem até ir para o Rio, porém tem que respeitar o decreto, passou de oito pessoas está cometendo um delito contra a saúde pública e quem estiver sem identificação vai ser conduzido. Portando não aglomerem e nem façam festas nos ranchos”, finaliza.