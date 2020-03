Uso de tablets passa a informatizar o serviço público feito por Agentes de Saúde de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Gurupi entregou para os agentes comunitários de saúde do município mais de 200 tablets. A nova ferramenta irá auxiliar os trabalhos realizados pelos Agentes, com a otimização dos serviços prestados e o compartilhamento de dados em tempo real. A entrega foi realizada no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, na manhã desta terça-feira, 10.

Da Redação

“A tecnologia em saúde está muito evidente e tem sido usada em várias áreas, temos certeza que esses equipamentos vão proporcionar um avanço e facilitar o trabalho desses profissionais”, declarou o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

O secretário de Saúde do município, Gutierres Torquato falou da sua satisfação em tornar real este anseio antigo dos agentes. “Este é um sonho de muito tempo dos nossos agentes, e não poderíamos deixar de investir nesta informatização. Temos hoje a grata satisfação de ser o único município do Tocantins com a Saúde municipal 100% informatizada. Damos um grande passo, e isso só foi possível porque houve o compromisso e empenho da gestão para com a categoria dos agentes e para com o cidadão”, comemorou.

A Secretaria de Saúde hoje conta com toda sua rede de dados informatizada, com a finalização da implantação do sistema de prontuário eletrônico, sistema que armazena informações clínicas, condutas administradas ao paciente com histórico e registro individualizado dos atendimentos de cada cidadão; e a entrega dos tablets, que veio para concretizar essa realidade.

A agente comunitária, Ana Paula Mota, expressou sua alegria com a nova ferramenta. “Não tenho dúvida que com esses tablets iremos ofertar um atendimento bem melhor para a população. Estamos muito felizes, por que agora o nosso trabalho será mais ágil e prático, desta forma alcançaremos as metas do Ministério da Saúde com muito mais velocidade”, afirmou.

Treinamento

Os agentes comunitários de saúde participarão nesta quarta-feira, 11, de capacitação, que será realizada no Centro de Convenções Mauro Cunha, para que possam aprender sobre a utilização dos programas de cadastros e informações, bem como aprimorar seus conhecimentos sobre o manuseio dos tablets.