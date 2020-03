Use a tribuna para anunciar boas novas ao povo tocantinense e não denúncias vazias, mentirosas e politiqueiras”, responde Carlesse a denuncia de Vicentinho. Avalie esse post Avalie esse post

O governador, Mauro Carlesse (DEM) desafiou o deputado Vicentinho Júnior (PL) a descer do palanque e trabalhar em defesa do Estado. As declarações do governador acontece após pronunciamento de quase 10 minutos de críticas do parlamentar ao Governo de seu Estado. “O estado tem pressa com os inúmeros problemas deixados para trás com vocês a frente de inúmeros mandatos que não fizeram nada a não ser política de quintal”, disse Carlesse

Por Wesley Silas

Desde os resultados das eleições de 2018, o deputado Vicentinho Júnior (PL) não poupa críticas ao Governo do Tocantins. Nesta quinta feira-feira, 12, ele voltou a atacar o Governo do Tocantins, devido um suposto dossiês contra ele prometido pelo seu colega de parlamento, Carlos Gaguim.

Em resposta o governador Mauro Carlesse disse que a irá do parlamentar não tem limites.

“Este cidadão precisa descer do palanque e trabalhar em favor do estado. Fica criando factoides para aparecer na mídia. Nunca digeriu a derrota do seu grupo na eleição suplementar e na definitiva. Parece que o ódio que ele destila não tem limite. Política é assim caro deputado, uns perdem outros ganham mas poucos trabalham e fazem jus ao cargo que ocupa”. Disse o Governador.

Política de quintal

Em seguida completou: Estamos preocupados em continuar trabalhando em prol do povo tocantinense e não em ficar degladiando através de rede sociais. O estado tem pressa com os inúmeros problemas deixados para trás com vocês a frente de inúmeros mandatos que não fizeram nada a não ser política de quintal. O país é outro. Acorde para o novo momento.