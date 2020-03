Urgente| Primeiro caso de Coronavírus no Tocantins é confirmado Avalie esse post Avalie esse post

A confirmação foi feita pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, em sua conta no Twitter. “Peço, com muito respeito a população, que atendam as medidas preventivas de isolamento”, disse a prefeita.

Por Régis Caio

O paciente diagnosticado com Coronavírus é de Palmas e foi confirmado pela prefeita Cinthia Ribeiro. “Infelizmente acabamos de confirmar. O paciente não havia apresentado nenhum sintoma grave e não procurou o sistema público de saúde. Realizou o exame e confirmou o resultado positivo”, disse a prefeita.