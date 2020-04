Urgente: Duas pessoas são diagnosticadas com a Covid-19 em Gurupi

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até às 17h desta quarta-feira, 29, dois resultados testaram positivo para a Covid-19 no município, sendo um homem de 28 anos e uma mulher de 44. Os dois pacientes apresentam sintomas leves e estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.

Da Redação

O homem informou que fez viagem há três semanas dentro do Estado. A mulher, trata-se de uma técnica de enfermagem, ela informou que esteve recentemente no município de Cariri em contato com pessoas que apresentavam sintomas da doença.

As suspeitas foram registradas no boletim informativo desta última terça-feira, 28. Foram dois testes SWAB enviados ao Laboratório Central do Estado – LACEN. A coleta das amostras do paciente do sexo masculino foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e a da paciente do sexo feminino no Centro de Triagem.

A Vigilância Epidemiológica informou que já orientou as pessoas que tiveram contato com os dois pacientes, nenhuma delas apresentam sintomas da doença e estão cumprindo o isolamento domiciliar.

Também foram realizados nesta tarde mais 03 testes rápidos pelo Centro de Triagem, todos tiveram resultado negativo. Com isso Gurupi chega a 101 casos descartados da doença.

O primeiro paciente de Gurupi que testou positivo para a Covid-19, 01 homem de 58 anos, já está curado e já cumpriu o período de isolamento.

Recomendações

O Comitê Gestor reforça o pedido às pessoas para que sigam as instruções de prevenção, segurança e controle do vírus. O isolamento social deve ser mantido assim como os cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é uma doença grave e altamente contagiosa, por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente pelas pessoas do grupo de risco. A orientação é que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.