Urgente | Criminosos roubam furgão dos correios em Gurupi; PM recupera veículo

O roubo aconteceu no bairro Campo Belo na tarde desta quarta-feira (18). Assaltantes renderam o carteiro, que estava dirigindo o veículo da Agência.

Por Régis Caio

O crime foi registrado na rua A2 do bairro Campo Belo de Gurupi. Segundo a polícia, três assaltantes armados renderam o carteiro que estava conduzindo o veículo dos Correios.

Os criminosos levaram o furgão contendo 35 encomendas e roubaram ainda o celular do carteiro. A PM foi acionada e conseguiu recuperar o veículo, que foi deixado para trás minutos depois do roubo. As buscas pelos assaltantes seguem sendo feitas.