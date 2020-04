Urgente| Corpo em estado de decomposição é localizado em Peixe

Nesta sexta-feira (24) moradores de Peixe, no sul do Estado, localizaram um Corpo em avançado estado de decomposição. O caso foi no setor Boa Vista.

Por Régis Caio

O corpo de um homem foi localizado em um matagal em Peixe. Segundo testemunhas o corpo estava sem a cabeça e em avançado estado de decomposição.

Ainda segundo moradores de Peixe, a suspeita é de que o corpo seja de um Hippie que estava na cidade há pouco tempo.

O caso está sendo investigado e o corpo foi levado para o IML.