Urgente: Aeronave que desapareceu no Tocantins é localizada na região de Brejinho de Nazaré

O avião agrícola saiu de Dianópolis com direção a Lagoa da Confusão. Após buscas da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada no município de Brejinho de Nazaré. “A Aeronave foi localizada com o auxílio de um drone”, disse uma fonte ao Portal Atitude.



Segundo reportagem publicada no Jornal do Tocantins, testemunhas disseram que chovia muito na região, e que ouviram um forte estrondo na zona rural entre Brejinho de Nazaré e Santa Rita.

Ao Portal Atitude, a Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiro afirmou que “infelizmente o piloto Douglas foi encontrado sem vida. Localizamos a aeronave por volta das 18horas em um topo da serra próximo a cidade de Brejinho de Nazaré-To. Equipe de busca chegaram no local as 20:00h constatando óbito!”, disse.

A PM foi acionada ao meio dia deste domingo, quando começaram as buscas.

“Aeronave agrícola saiu de Luiz Eduardo ontem às 9:30 em direção a Lagoa da Confusão, porém, caiu no Município de Brejinho e foi encontrada agora no final da tarde. As buscas foram realizadas pelas forças de segurança. A Aeronave foi localizada com o auxílio de um drone, infelizmente,o piloto foi encontrado morto”, disse uma fonte ao Portal Atitude.