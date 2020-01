UnirG lança curso tecnólogo em Estética e Cosmética Avalie esse post Avalie esse post

A Universidade de Gurupi – UnirG publicou hoje, 08, o edital de retificação do Vestibular Agendado, para o primeiro semestre de 2020, acrescentando 50 vagas para o curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. A abertura do curso faz parte do projeto de expansão da Universidade.

Por Redação

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, 09, a partir das 14h, pelo site www.unirg.edu.br até o preenchimento das vagas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20. As vagas são nas modalidades Ampla Concorrência e Cota/escola pública.

O curso terá duração de dois anos e meio e o valor da mensalidade no primeiro período é de R$ 599,04.

“É importante a criação do curso na UnirG, diante de um cenário onde cada vez mais os profissionais que atuam nessa área necessitam se capacitar. O mercado de trabalho é propício e também alavanca na expansão da Universidade”, afirmou a professora e assessora do curso, Sávia Herrera, especialista em Fisioterapia Dermatofuncional.

Provas

As provas serão aplicadas a partir do próximo dia 14, de acordo com o horário agendado pelo candidato. A prova terá 20 questões de múltipla escolha, compostas do conteúdo de Leitura e Interpretação de Texto referente ao Ensino Médio ou equivalente.

As aulas terão início em 27 de janeiro, no campus II, no horário noturno. Já a parte prática poderá ser realizada no período integral, com carga horária distribuída de segunda-feira a sábado letivos.

A Universidade está com vagas abertas ainda para o Vestibular Agendado para os cursos de Jornalismo, Letras e Pedagogia. Continua com inscrições abertas também para o processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura) e Engenharia Civil (Noturno).

Confira mais informações nos editais disponíveis no site http://www.unirg.edu.br/vestibular/, no Link Vestibular Agendado/Simplificado.