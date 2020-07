Unirg instala barreira sanitárias nas entradas dos prédios da Instituição

Entre as medidas que a Universidade de Gurupi tem adotado na prevenção de novos casos de Covid-19, está a instalação de barreiras sanitárias nas entradas dos prédios da Instituição.

por Redação

O trabalho está sendo desenvolvido por equipes no campus I, campus II, Clínica Escola de Odontologia, Clínica Escola de Fisioterapia, Serviço Escola de Psicologia, Ambulatório de Saúde Comunitária, Proafe, Clínica Escola de Enfermagem e Núcleo de Prática Jurídica.

“Os servidores que estão atuando nas barreiras sanitárias passaram por um treinamento com uma professora da Instituição. As pessoas que quiserem entrar em algum desses locais terão a temperatura corporal aferida, sendo que aquelas que estiverem em estado febril não poderão entrar nos prédios e serão orientadas a procurar atendimento em uma unidade de saúde”, disse o professor e assessor pedagógico Pró-reitoria de Extensão, Cultura, Esporte e Assistência Estudantil (Proecae), Me. Jeann Bruno Ferreira da Silva.

De acordo com Thiago Benfica, presidente da Fundação UnirG e do Comitê Gestor de Acompanhamento e Adoção de Medidas quanto a contenção da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19), as barreiras fazem parte do protocolo de contingência, criado no mês de março.

“A Instituição está sendo preparada para receber de forma adequada os alunos, servidores e professores para as atividades que estão sendo realizadas presencialmente. Estamos muito satisfeitos com a participação e a compreensão da comunidade acadêmica, que tem entendido a importância e a necessidade dessas barreiras. A intenção é que a UnirG possa continuar com a prestação de serviços de forma segura”, disse Benfica.