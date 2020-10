UnirG anuncia retorno das aulas práticas presenciais

Na tarde de hoje, 08, os membros do Conselho Superior – Consup da Universidade de Gurupi – UnirG reuniram-se com a reitora e presidente do órgão, Drª Sara Falcão, para discutir sobre o retorno das aulas presencias para os estudantes da Instituição. A reunião ocorreu de forma virtual.

Por Redação

Na ocasião, foram apresentadas as propostas de cada coordenador de curso e ficou estabelecido o retorno presencial apenas das aulas práticas. “As aulas teóricas vão permanecer de forma remota até o fim do semestre, porém as aulas práticas deverão retornar o quanto antes para as reposições referentes aos primeiro e segundo semestres”, afirmou a reitora.

A partir de agora, as coordenações vão elaborar o cronograma das atividades e encaminhá-lo para a Reitoria e Pró-reitoria de Graduação e Extensão – Pgrad. “Em seguida, as coordenações vão comunicar seus respectivos alunos para que possam programar-se com antecedência para o retorno das atividades. A coordenação de laboratórios também irá se reorganizar para receber os estudantes”, completou Sara Falcão.

Devido a pandemia, conforme decisão do poder público as aulas práticas estão suspensas desde março deste ano.

Decisão

Na semana passada, o governador Mauro Carlesse decretou a liberação das aulas presenciais para os estudantes da educação superior. Os membros do Consup reuniram-se e estabeleceram um prazo para que hoje os coordenadores apresentassem uma proposta.