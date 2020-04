UnirG antecipa colação de Grau de acadêmicos na área da saúde para atuar no auxílio à pandemia do COVID-19

O Conselho Estadual de Educação (CEE-TO) autorizou a UnirG a antecipar a colação de grau de acadêmicos que se encontram no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. “Em sua maioria, [os acadêmicos] já teriam integralizado mais de 90% da carga horária do internato e/ou estágio curricular obrigatório, o que permite, de acordo com os últimos ditames dos órgãos educacionais superiores”, disse reitora Sara Falcão.

por Redação

Após autorização concedida pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-TO), órgão de ensino a qual a Universidade de Gurupi-UnirG é vinculada, a Reitoria da UnirG decidiu, com base na autonomia universitária que lhe é inerente, motivada pelo estado de calamidade na saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), pela antecipação da colação de grau dos acadêmicos que se encontram no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia.

A antecipação da colação de grau pode ser realizada para os acadêmicos que estão cursando o último período dos cursos citados, e que tenham cumprido no mínimo 75% da carga horária do internato e/ou do estágio curricular obrigatório, além de ter como requisito o cumprimento integral de todos os componentes curriculares dos semestres anteriores.

De acordo com a Reitora Sara Falcão: “Os discentes que cursam o último período dessas graduações, em sua maioria, já teriam integralizado mais de 90% da carga horária do internato e/ou estágio curricular obrigatório, o que permite, de acordo com os últimos ditames dos órgãos educacionais superiores, que tais acadêmicos sejam inseridos no mercado de trabalho para contribuir com o sistema de saúde, atuando na linha de frente no enfrentamento à pandemia”. De acordo ainda com a Reitora “o acadêmico interessado em antecipar a colação de grau deverá apresentar requerimento junto a Central de atendimento da Universidade, visto que o pedido deverá ser enviado ao CEE-TO para deliberação do Pleno daquele Conselho”.

Após deliberação do Conselho Estadual de Educação sobre os pedidos de antecipação de colação de grau, será marcada a colação de grau que seguirá o protocolo e as recomendações dos principais órgãos de saúde e governo.

Segundo dados oficiais publicados pelo Ministério da Saúde, na data de hoje (21/04) o Brasil já conta mais de 2.588 mortes causadas pelo COVID-19, além de mais de 40 mil casos confirmados. Ainda, conforme informações do Ministério, já é constatada a transmissão comunitária do vírus em quase todo o território nacional.

Por fim, a Reitora destaca ainda que: ‘’A antecipação de colação de grau atende um princípio precípuo desta Instituição, que é o compromisso e a responsabilidade social, uma vez que é uma ação voltada para a melhoria do bem-estar da comunidade, sobretudo neste momento tão frágil enfrentado pela saúde pública. ’’

Sobre a postura da Universidade, a formanda Katienne Marcelino fez o seguinte relato: ‘’Agradecemos a Instituição pelo apoio, pela antecipação da colação de grau, por ter nos proporcionado as condições para que estivéssemos aptos a atuar como médicos em um momento em que muitas pessoas estão precisando de assistência”.

Ao todo, só do curso de Medicina, serão aproximadamente 50 egressos da Universidade UnirG que poderão reforçar a linha de frente ao combate da crise sanitária. Antes da publicação da Resolução do CEE, a Universidade de Gurupi – UnirG já havia concedido a outorga de grau em caráter especial para alguns acadêmicos, determinadas por decisões judiciais da Vara da Fazenda Pública de Gurupi.