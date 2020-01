UnirG aguarda liberação do Conselho Estadual de Educação para realizar vestibular de medicina em Paraíso Avalie esse post Avalie esse post

O vestibular de Medicina estava marcado para acontecer no mês de fevereiro deste ano e faz parte do projeto de expansão da UnirG em Paraíso do Tocantins

por Wesley Silas

No final de 2019, a UnirG recebeu da Prefeitura de Paraíso do Tocantins um prédio novo avaliado em R$ 4 milhões para a instalação do projeto de expansão da universidade. Naquela ocasião o presidente Fundação Unirg, Thiago Benfica, e a reitora Sara Falcão, chegaram a anunciar previsão do vestibular para fevereiro deste ano.

Sobre este assunto, a Reitora da Universidade de Gurupi – UnirG, informou ao Portal Atitude que: “a Instituição aguarda os trâmites junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) para prosseguir com a realização do vestibular de Medicina, em Paraíso/TO”.

Conforme a Lei aprovada na Câmara de Paraíso do Tocantins a UnirG prazo de seis meses para iniciar as atividades e 20 anos para ocupação do prédio com a finalidade de ensino superior. Após este prazo este prédio fará parte do patrimônio da nossa instituição.

Para este primeiro vestibular a previsão é que seja oferecida entre 50 a 60 vagas.