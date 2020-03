UnirG adota estratégias de ensino a distância

Desde a última semana gestores, professores e alunos representantes dos 15 cursos da Universidade de Gurupi – UnirG estão reunidos com intuito de elaborar estratégias de ensino a distância. Com as aulas suspensas por tempo indeterminado, os estudantes passaram a receber atividades pela internet com intuito de evitar o atraso no calendário acadêmico.

por Redação

De acordo com o pró-reitor de graduação e extensão, Me. Eduardo de Miranda, a substituição das aulas presenciais foi autorizada pelo Ministério de Educação, por meio de uma portaria. “Assim que recebemos a recomendação a reitoria, pró-reitorias e o núcleo de tecnologia da Instituição tem feito uma força tarefa para esclarecer como seria essa modalidade de ensino, dando suporte e tirando todas as dúvidas de como ministraremos nossas aulas”.

O primeiro passo foi reunir com todos os professores e ajudar aqueles que não dominam a modalidade de ensino. As aulas estão sendo aplicadas nos mesmos horários de quando eram presenciais.

“Por meio de uma videoconferência professores, coordenadores e representantes de todas as turmas reuniram-se para explicarmos o uso das ferramentas e sanar todas as demandas questionadas. Percebemos que alguns alunos têm dificuldades básica de conhecimento com a tecnologia, mas todos estão ajudando e se esforçando”, relatou o professor.

O pró-reitor disse ainda que alguns estudantes têm resistência, mas a dedicação e participação da maioria tem surpreendido. “Todos têm entendido a necessidade. Esse momento que estamos passando irá mexer com todos nós, mudando nossa forma de aprender e ensinar. Professores e alunos mais experientes estão colaborando com os que não dominam a tecnologia e ambos estão unidos e compartilhando os ensinamentos, sensibilizando e entendendo que o momento excepcional é de união”.

Os professores estão tendo que reinventar e serem ainda mais criativos, já que a situação é nova, e assim, não gerar prejuízos para os quase quatro mil estudantes da Instituição.

“Não está sendo fácil para nenhum de nós. Estamos realizando aulas por meio de lives, interagindo pelas redes sociais, buscando alternativas para que os alunos não sejam prejudicados. Todos estamos compreendendo essa situação a qual temos muito que superar, mas o mais gratificante tem sido essa união em prol de um único objetivo comum, não atrasar o semestre letivo”, relatou Eduardo.

Os estudantes podem acessar as aulas via smartphone ou computador. Os vídeos gravados pelos professores estão sendo disponibilizados em plataformas digitais.

Sobre as aulas práticas e de estágio os estudantes somente retornarão quando o Governo permitir o convívio social. “Após a liberação do Ministério da Educação, iremos elaborar um novo calendário de reposição dessas aulas de forma presencial”, esclareceu.

Capacitação

Segundo o chefe do setor de Núcleo e Tecnologia e Informação – NTI, Walter Coelho, as oficinas estão sendo realizadas diariamente. “Iniciamos o treinamento para alunos que possuem dificuldades em manusear as ferramentas propostas no ensino on-line. Essa semana todos os dias estaremos realizando no período da tarde a capacitação dos alunos”. disse

Para a estudante do curso de Pedagogia, Henerilayne Ferreira, a experiência tem sido muito positiva. “Estamos recebendo explicações de profissionais que são muito bons e didáticos. No início tive dificuldades para acessar a plataforma, mas com a aula de hoje tirei todas as minhas dúvidas e consegui compreender o conteúdo que estava sendo oferecido pelo sistema SEI”, completou.

Aulas a distância

Na manhã de hoje, 24, a professora de Odontologia, Karla Gama, ministrou a distância a disciplina Odontologia para Pacientes Especiais para a turma do 8º período do curso. O conteúdo abordado foi sobre Emergências médicas em odontologia: dengue, a chikungunya, zika e coronavírus.

Na oportunidade os estudantes contaram ainda com a participação da Psicóloga, Adelina Mara, brasileira que mora na Espanha. “Nossa proposta foi trazer para os alunos a multidisciplinaridade com o olhar diferente de vários profissionais sobre o tema abordado. Essa aula faz parte da metodologia ativa e a atividade apresenta como teremos que ter maior cuidado com a saúde emocional dos pacientes”.

A professora relatou ainda que no início o alunos começaram tímidos, “eles esconderam os rostos, mas no decorrer da aula todos foram aos poucos aparecendo no vídeo e mostrando o quanto as aulas podem ser divertidas mesmo a distância. É uma mudança e adaptação para todos nós, mas que foi muito positiva”, finalizou a professora.