UFT delibera, na quinta (8), sobre o retorno das aulas

A partir desta terça-feira (06), a Universidade Federal do Tocantins (UFT) realizará o replanejamento das atividades de ensino, visando a possibilidade (mediante decisão do Conselho Universitário) de retomada do semestre letivo de 2020/1, que foi interrompido em razão da pandemia do coronavírus.

Para tanto, estarão suspensas quaisquer atividades institucionais, no período de 6 a 9 de outubro, as quais possam inviabilizar o Replanejamento das Atividades do Período Letivo. Uma live esclarecendo as principais dúvidas sobre o plano de retorno das atividades e os procedimentos de inclusão digital ocorreu nesta terça-feira (06), no canal oficial da UFT no Youtube. O ponto alto das discussões da semana está agendado para a quinta-feira (08), ocasião em que os membros do Conselho Universitário (Consuni) se reunirão, a partir das 8h30, para deliberarem sobre a possibilidade de retomada das aulas na UFT.

Live abordou o plano de retomada das atividades letivas e inclusão digital

Live retomada das aulas.jpeg (Foto: Sucom/divulgação)O Plano de Retomada das Atividades de Ensino e Inclusão Digital foi tema da live que ocorreu nesta terça (06), às 17h, no canal da UFT no Youtube. Participaram do bate-papo o pró-reitor de Graduação, Eduardo Cezari, e o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Kherlley Barbosa.

Os pró-reitores esclareceram dúvidas sobre a possibilidade de volta às aulas na UFT, incluindo as propostas de inclusão digital para atender às necessidades da comunidade acadêmica.

Confira a íntegra da live ao final do texto.

Decisão sobre retomada das aulas ocorre nesta quinta-feira (8)

Na quinta-feira (08), os integrantes do Consuni – que é o órgão deliberativo supremo da Instituição – deliberarão sobre a possibilidade de retomada das atividades de ensino relativas ao semestre de 2020/1. A 53ª Reunião Extraordinária do Consuni ocorrerá a partir das 08h30, via webconferência, e poderá ser acompanhada por meio do canal da UFT no Youtube.

Participe! Acompanhe, ao vivo, os debates e deliberações dos representantes do Conselho sobre a retomada, ou não, das atividades letivas na UFT.

Sobre o Consuni

A composição do Consuni atende à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e é formada pelo reitor (que, por sua vez, preside o Conselho), vice-reitor, pró-reitores, pelos diretores dos sete câmpus da UFT, por quatro representantes da categoria docente; por 15% de servidores técnico-administrativos e outros 15% de discentes – sendo que estes dois últimos possuem como parâmetro a composição docente.

O Conselho Universitário reúne-se ordinariamente ao menos quatro vezes ao ano ou, ainda, extraordinariamente, quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria de seus membros.