Turista de Brasília desaparece durante pescaria em Lagoa da Confusão

O Corpo de Bombeiros Militar iniciou as ações de buscas. O homem aposentado do IBAMA estava em um barco pescando juntamente com dois amigos e desapareceu após o barco afundar.

Por Wesley Silas

Segundo moradores de Lagoa da Confusão o aposentado do IBAMA, conhecido como Luizão estava um pouco mais de 15 dias com a esposa em uma pousada em Lagoa da Confusão.

“Ele estava pescando com dois amigos na fazenda Carolina que fica no município de Lagoa da Confusão, próximo a uma barragem, e por volta das 17hs de ontem o barco que eles estavam virou e os dois companheiros conseguiram sair e ele não conseguiu. Fizeram buscas até às 04hs desta madrugada e não conseguiram encontrá-lo e hoje pela manhã retornaram ao local e acionaram o Corpo de Bombeiros de Palmas e continuam na busca”, disse Luzimar ao Portal Atitude.