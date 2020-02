Trinta e dois colaboradores da Cooperfrigu recebem curso de inglês no Centro de Cultura Anglo Americana (CCAA) Avalie esse post Avalie esse post

A Cooperativa dos Produtores de Carnes de Gurupi (COOPERFRIGU) com o passar dos anos vem investindo cada vez na qualificação de seus colaboradores, pois acredita que em um mundo de economia globalizada, as empresas precisam estar preparadas para negociar com diversas partes do mundo. Contar com profissionais que dominem uma língua estrangeira, especialmente o inglês, se tornou essencial.

por Redação

Assim, a Coopefrigu Alimentos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Tocantins (Sescoop/TO) concedeu a 32 de seus colaboradores um curso de inglês com exclusivo sistema de ensino por meio do Centro de Cultura Anglo Americana (CCAA), na unidade de Gurupi-To, fornecendo todo o material a didático.

O curso teve duração de 6 meses, e na última quinta-feira, 30, teve a conclusão da primeira turma. Para o presidente da Cooperfrigu, Sr. Oswaldo Stival estar no mercado internacional a mais de 20 anos é fruto de um grande investimento, e parte disso é investir e qualificar colaboradores.

“Hoje o Inglês é considerado o idioma oficial no mundo dos negócios, exportamos pra mais de 100 países, desta forma precisamos prepara-los para estar lidando com situações desconhecidas. Estou muito satisfeito com o resultado da primeira turma e agurdando para que a próxima comece, na oportunidade quero estender os meus agradecimentos a Ricardo Khouri presidente da entidade que representa todas as cooperativas do estado OCB-SESCOOP/TO, e a superintendente da entidade, Maria José Leão.” Disse Oswaldo Stival.

Segundo o colaborador Wanderson Lima, participar do curso foi uma experiência formidável. Ele diz que sempre teve muito apreço e admiração pela Língua inglesa, e menciona a Cooperfrigu como uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento profissional e pessoal de cada colaborador, e que, por meio do curso vai expandir os seus conhecimentos aplicando-os no seu dia a dia.

“A Cooperfrigu hoje é uma empresa de grande relevância no mercado nacional e internacional, e esse papel que ela desenvolve de capacitar os seus colaboradores preparando-os para o mercado é fundamental. E nós do CCAA nos sentimos honrado em participar desta missão, que é fazer com que eles dominem o idioma, pois atualmente grande parte das novas tecnologias é apresentada no inglês, e esses alunos alcançaram um resultado satisfatório tenho certeza que irão aplicar com êxito.” Disse a professora e proprietária da instituição Maria José Caixas.