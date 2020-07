Três pessoas são detidas após roubo em Gurupi

A Polícia Militar efetuou a prisão de um homem e uma mulher, 25 e 22 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos, todos suspeitos de participarem de um roubo ocorrido na rua 33A, no setor Jardim Medeiros, em Gurupi.

Da Redação

Na ação foram apreendidas uma porção de substância análoga à maconha, uma arma de fogo artesanal, calibre 22, uma motoneta e dois aparelhos de celular.

A PM foi acionada pela vítima, através do 190, que passou a relatar que estava na porta da sua casa quando dois indivíduos que estavam numa motocicleta Crypton, de cor vermelha, se aproximaram e um deles teria anunciado o assalto, utilizando uma arma de fogo. Segundo a vítima os autores teriam roubado seu aparelho de celular da marca Samsung, de cor dourada.

Uma guarnição policial deslocou ao local, onde a vítima contou ainda aos policiais que um endereço próximo da sua residência era frequentado por usuários de drogas e por pessoas que praticavam outros crimes. Após essas informações, equipes policiais do 4º Batalhão fizeram o deslocamento e realizaram o cerco, dois suspeitos ao perceber a movimentação da PM empreenderam fuga, um deles foi contido por uma equipe da Força Tática, o qual possuía um mandando de internação em aberto.

Durante a averiguação na residência foram localizadas a motocicleta usada pelos infratores no ato criminoso, uma arma de fogo artesanal, uma porção de substância análoga a maconha, e dois aparelhos de celular. O aparelho de celular da vítima havia sido enterrado pela mulher, em lote baldio e um dos envolvidos confessou ter participado do roubo juntamente com o menor de idade.

Diante dos fatos, todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.