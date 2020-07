Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-153

O acidente envolvendo um carro com placas de Gurupi foi registrado no km 115 da BR- 153 na manhã desta terça-feira (28).

Da Redação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi do tipo saída de pista seguido por capotamento e colisão com uma árvore

Na ocasião, o condutor do automóvel realizava uma manobra de ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e saiu de pista.

Segundo a PRF, foram três vítimas fatais (2 adultos e 1 criança) e três feridos (2 adultos e 1 criança)

“A criança que morreu tinha 8 anos e era filha do condutor do veículo

a mãe do condutor também morreu o condutor sofreu lesões e foi socorrido”, informou a PRF.

As pessoas que estavam no carro são: Naylton Alves dos Santos, motorista, sua esposa, Fabrícia de Lima Nunes, os filhos Davi de Lima Santos (12 anos) e Laura de Lima Santos (7 anos), bem como as avós, Ana Cândida de Lima Nunes e Luiza Francisca dos Santos.