Três novos livros sobre comunicação são lançados pela Série MEDIA EFFECTS

por Redação

Estudos sobre agenda-setting, enquadramentos, narrativas, efeitos de framing, newsmaking e semiótica, estudos gerais, narrativas e transdisciplinaridade foram temas abordados em três novas edições da série MEDIA EFFERCTS, lançadas pela editorafi, no início do mês de maio.

As obras são organizadas pelo professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Dr. Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior, por meio do Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (Opaje -UFT) e a Rede Internacional de Pesquisadores Sobre Bolonha ( Rede Rebol).

De acordo com Porto Junior, a série já tem oito livros publicados e pode ser acessada de graça por meio do site: www.editorafi.org/272opaje. ” A pesquisa em jornalismo e comunicação é fundamental na vida da sociedade. Entender o processo de produção da notícia e os efeitos dos conteúdos da mídia na vida do cidadão, são alguns dos fatores que precisam ser investigados. Nas oito edições temos temáticas diversificadas e que mostram a sensibilidade dos pesquisadores para contribuir tanto ao jornalismo quanto para a comunicação. Vale apena acessar o material”, disse o professor.

Um dos estudos publicados foi da mestranda em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) Aurielly Quieroz Painkow, que analisou como os veículos de comunicação online do Tocantins enquadraram suas matérias sobre o fechamento da Escola São Francisco de Assis, instituição histórica com mais de meio século, e foi fechada em 2018, pelo governo do estado, a instituição de ensino ficava na cidade de Cristalândia.

Para a pesquisadora, foi uma decepção assistir a morte de uma escola que já era tradicional no então norte de Goiás, hoje TO. Segundo ela, não existiu a devida atenção e investigação da imprensa local. “Para essa análise, utilizamos a teoria framing, que vem sendo considerada uma importante alternativa teórica para estudos no campo da comunicação”, explicou Aurielly. Também fizeram parte da dessa pesquisa o mestrando Bruno Ricardo Carvalho Pires e os professores Nelson Russo Moraes e Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior.

A expectativa é que aconteça o lançamento das três novas obras ainda esse mês. A programação será realizada por videoconferência por causa do período de pandemia.

Fonte: Comunicação Opaje