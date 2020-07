Três homens foram presos pela PM por roubo e tráfico de drogas em Gurupi

Na segunda-feira, 27, a Polícia Militar por intermédio da Força Tática do 4º Batalhão, prendeu três homens, 18, 19 e 18 anos, em ocorrências distintas na cidade de Gurupi.

Da Redação

A primeira ação aconteceu por voltas das 13h, na Rua 32, no Jardim Medeiros, saída para Dueré, logo após o autor ameaçar a vítima com uma arma branca (faca de mesa) e tomar um aparelho celular. A segunda ocorrência foi registrada as 20h50, na Avenida Perimetral Norte, no setor Vila Nova. Os autores foram presos com drogas, dinheiro e dois aparelhos de celular, sem origem comprovada, durante uma abordagem.

A equipe da Força Tática recebeu informações do Sistema Integrado de Operações – SIOP sobre um roubo a transeunte ocorrido a poucos momentos. Os policiais deslocaram ao local, onde encontrou a vítima de 13 anos, que relatou aos militares que seu ex-companheiro teria lhe abordado com uma faca do cabo amarelo e tomado a força seu aparelho celular LG K9 e em seguida fugiu. A Força Tática deu início as buscas e localizou o indivíduo aproximadamente 250 metros do local do roubo. Durante a abordagem os policiais encontraram no bolso das vestes do infrator, o objeto do roubo. Durante varredura nas proximidades os policiais localizaram uma arma branca, semelhante a que a vítima descreveu. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para Central de Flagrantes, durante o deslocamento o homem ameaçou por várias vezes a adolescente. Na delegacia, o autor foi autuado pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável e coação durante o processo.

Ainda na noite do mesmo dia, a equipe de Força Tática em patrulhamento pelo setor Vila Nova avistou um veículo VW/Gol, cor branca, com três pessoas em atitude suspeitas, dois maiores e um adolescente. Imediatamente a equipe realizou o acompanhamento, quando os indivíduos perceberam que estavam sendo acompanhados pela equipe um dos passageiros arremessou um invólucro para fora do automóvel. Foi dado ordem de parada e realizado abordagem, busca pessoal e veicular. Com o condutor foi encontrado R$ 40,00 em espécie e um celular, ao realizar buscas nas imediações foi encontrado um invólucro de substância análoga a maconha. Ele ainda confessou aos policiais ser o dono da droga e que na sua residência havia mais uma porção da mesma substância. A equipe deslocou até a residência, encontrou mais uma porção do entorpecente. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à central de flagrantes, onde o condutor e um dos passageiros foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e oadolescente foi liberado.