Três, entre os 13 vereadores, cobram reabertura dos trabalhos na Câmara de Gurupi

“A Câmara de Gurupi precisa se reerguer e não se agachar como de fato vem fazendo”, questiona o vereador Ivanilson Marinho (SD). Ele disse que irá oficializar o presidente da Câmara, Wendel Gomides (DEM) pedido para o retorno das atividades e transmissão ao vivo Sessões, assim como fez o vereador Sargento Jenilson (PRTB). O vereador André Caixeta (PSB) também cobra posicionamento da Mesa Diretora para o retorno dos trabalho no plenário, no momento em que os trabalhadores da iniciativa privada retornam às suas atividades, assim como as igrejas.

por Wesley Silas

Em ano eleitoral e no momento de acompanhar as ações e fiscalizar os gastos no combate a pandemia, os três vereadores perderam a voz e reclamam do silêncio da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Wendel Gomides (DEM), assim como os demais componente como o vice-presidente, vereador Ataídes Leiteiro (PPS), a primeira secretária vereadora Mírian Lustosa (PODE), assim como o segundo secretário, vereador Eduardo Fortes (PSDB).

O primeiro a protocolar ofício pedindo pelo retorno das atividades foi o vereador Sargento Jenilson (PRTB). O documento do dia 04 de junho cita a importância da boa prática na gestão pública, manutenção e transparência dos atos públicos dessa Casa de Leis. No documento ele cita que na gestão do ex-presidente e ex-vereador Cabo Carlos (PT) a Casa chegou a ter a TV Câmara e depois com alegação de insuficiência financeira foi desativada. “Com a informatização e acesso a internet, hoje poderíamos utilizar as plataformas gratuitas e de fácil acesso a toda população”, sugere o vereador.

O vereador Ivanilson Marinho (SD) disse que seus pedidos ao Poder Executivo tem sido feito por ofício como as reivindicações como a reabertura do comércio e dos templos religiosos, o que seria um contrassenso com as atividades da Câmara. Segundo Marinho somente ele e os vereadores Jenilson e André Caixeta defendem o retorno das Sessões Ordinárias.

“Não há razão nenhuma para que este poder Legislativo não delibere matérias importantes, principalmente neste momento de pandemia. Todas as discussões que poderiam ser feitas na Câmara estou convertendo em ofício porque a Câmara de Gurupi decidiu não realizar Sessões Ordinárias, mas quando há interesse do Poder Executivo para aprovação de Leis convoca Extraordinariamente”, relata o vereador.

O vereador André Caixeta (PSB), apesar de fazer parte da base do prefeito, também cobra pela reabertura da Casa de Leis.

“Sou totalmente a favor do retorno imediato das Sessões e sabemos que o público que prestigia as Sessões é baixo e nada impede que isso aconteça porque temos condições de tomar todos os cuidados como distanciamento, uso de máscaras, de álcool em gel e por isso não impede o retorno”, disse.

