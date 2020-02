Três cachorros da raça pit-bulls fogem de residência e ataca homem e mata dois cachorros em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Segundo o Corpo de Bombeiros o três animais estavam em uma residência e conseguiram sair pelo portão e atacaram o vizinho e em seguida mataram dois cachorros.

por Wesley Silas

De acordo com o Corpo do Bombeiro, o ataque dos três pit-bulls aconteceu por volta das 13h 30min. desta sexta-feira, 07 na Avenida Bahia II do setor Muniz Santana, próximo ao C Q Sab Motel.

“Um vizinho foi buscar um objeto na casa ao lado onde estava os três pit-bulls e o portão estava um pouco aberto e os cachorros fugiram e atacaram o rapaz. Em seguida um outro pit-bull que é de propriedade do rapaz saiu em defesa do dono e acabou sendo morto pelos outros três pit-bulls. Depois eles mataram um outro cachorro no mesmo setor”, informou o Corpo de Bombeiro ao Portal Atitude.