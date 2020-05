Três adultos e um bebê de 1,7 ano são confirmados como positivos para COVID-19 em Gurupi

A Vigilância Epidemiológica do Município de Gurupi informou na manhã desta quinta-feira, 14, informou que o bebê de 1 ano e 7 meses, teve contato com o pai que testou positivo para Covid-19. Com 56 casos suspeitos, Gurupi passou a ter 43 novos casos confirmados e foram descartados 392 casos; enquanto Araguaína (398 casos confirmados) teve 1.267 casos descartados e Palmas (194 casos confirmados) descartou 1.050 casos em exames.

por Redação

Mais quatro novos casos positivos para COVID-19 foram registrados em Gurupi, somando 43 casos.

Os casos confirmados tratam-se de três pessoas do sexo masculino, entre 1 e 57 anos e uma mulher de 39 anos. Um dos pacientes é motorista, de 38 anos, teve contato com caso positivo e a sua esposa de 39 anos, também foi contagiada. O homem de 57 anos não soube informar a origem da transmissão. O menor, de 1 ano e 7 meses, teve contato com o pai que testou positivo para Covid-19.

Segundo Vigilância Epidemiológica do município, nas últimas 24 horas foram realizados no Centro de Triagem 08 testes rápidos com resultados negativos. Também foram enviados ao Lacen, em Palmas, oito testes SWAB, sendo de cinco homens entre 14 e 50 anos e três mulheres entre 16 e 50 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 20 testes SWAB enviados para o Lacen, sendo 11 homens, entre 10 e 66 anos, e nove mulheres, entre 13 e 68 anos. Eles aguardam o resultado em isolamento domiciliar. Também foi realizado um teste SWAB em um hospital da rede particular de um homem de 42 anos. Ele aguarda o resultado do Lacen e está em isolamento domiciliar.

O homem de 39 anos, registrado no boletim desta terça-feira, 13, que o contágio estava sendo investigado, informou ter viajado recentemente ao sul do país.

Gurupi contabiliza até o momento 392 casos descartados, 43 casos positivos, sete pacientes recuperados e 56 casos suspeitos.

A vigilância Epidemiológica de Gurupi afirma que todos os residentes de Gurupi que testaram positivos estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença.

Internação

A mulher de 66 anos, que foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), permanece internada.