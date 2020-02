Trabalhos do Legislativo Estadual são abertos por Antônio Andrade com discurso de avanço das ações parlamentares Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã desta terça-feira, 04, teve início os trabalhos do legislativo tocantinense de 2020, a abertura aconteceu em uma sessão especial que contou com a presença de diversas autoridades representando os três poderes, executivo, judiciário e legislativo.

Por Redação

Como determina a constituição estadual foi lida a mensagem do governo do Estado, pelo secretário da Casa Civil, Rolf Vidal.

A mensagem trouxe o balanço das ações de 2019 e as perspectivas para 2020, com destaque para a parceria entre Estado e Assembleia, que permitiu o avanço em diversos setores, como no caso da Saúde, que implementou o Programa Opera Tocantins com emendas parlamentares e permitiu a realização de seis mil cirurgias eletivas. Outro destaque é a busca de recursos para investimentos na região do Jalapão. A intenção é construir uma rodovia pavimentada e um aeroporto, permitindo assim um maior desenvolvimento e alavancando o turismo no Tocantins.

Os deputados apresentaram em seus pronunciamentos diversas demandas percebidas por eles ou trazidas por seus eleitores, como a busca por uma melhor distribuição de renda, garantias e ampliação dos direitos dos servidores, aparelhamento das polícias, entre outras.

Já o senador Eduardo Gomes (MDB), também esteve presente e garantiu que a parceria entre Senado Federal e Assembleia do Tocantins vai permitir a ampliação da TV Assembleia, por meio da TV Senado. Lembrou da Codesvaf que passou atuar no Tocantins e deve investir R$ 300 milhões no Estado.

Ao final o presidente da Casa, Antonio Andrade, em seu discurso ressaltou as conquistas de 2019 e destacou o compromisso de trabalhar ainda mais este ano em prol do dos menos favorecidos.

“As nossas aspirações para este ano legislativo são desafiadoras, alicerçadas com o nosso compromisso de guiar o Tocantins em direção a um futuro promissor”

E continuou: “Descredenciam as normas constitucionais os que não querem enxergar a AL-TO como uma instituição de respeito, com serviços prestados, de significativas contribuições […] desrespeitam a sociedade como um todo os que jogam lama na rica história desta Casa e agridem desmedidamente seus integrantes”, pontuou o presidente.

Andrade foi cumprimentado e parabenizado por todos e a sessão foi encerrada. A próxima sessão está prevista para quarta-feira pela manhã.