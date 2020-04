Tony assume lugar de Jovino na CDL

O empresário, Antônio Batista da Silva – o Tony, assumiu na manhã desta terça-feira, 07, a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi – CDL diante a vacância com a renúncia de Jovino Moura que saiu para disputar uma cadeira no Legislativo Municipal de Gurupi.

por Wesley Silas

O novo presidente da CDL, Tony, assume a entidade em um momento de desafio diante a crise econômica da pandemia do Coronavírus com muitas incertezas para economia.

“Eu não esperava, mas é preciso aceitar os desafios porque são grandes. Estou contando com toda diretoria e esta reunião que tivemos hoje foi de grande valia e muito proveitosa. Tenho certeza que teremos apoio dos diretores para continuarmos fazendo com que a instituição exerça o cumprimento do seu papel. Vamos ter dificuldade e acredito que iremos superá-las juntos com esta crise”, disse Tony.

Para enfrentar o momento de crise, Tony sugere que o momento é de criatividade. “Estamos pensando em incentivar alguns segmentos como dos EPI´s que devemos desenvolver uma parceria com o Sebrae para que possamos incentivar a produção de máscaras faciais caseiras que poderão ser feitas pelas nossas costureiras e desta forma a entidade poderá contribuir”, disse.