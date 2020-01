Todos os hospitais estaduais possuem leitos desocupados, diz governo 3 (60%) 1 vote (60%)vote

Esta é a primeira vez que se registra baixa taxa de ocupação simultaneamente em todas as unidades geridas pelo Executivo Estadual

Por Aldenes Lima

Os painéis de controle da Secretaria de Estado da Saúde (SES) registraram, neste sábado, 18, pela primeira vez, a baixa taxa de ocupação em todas as 18 unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual.

Os dados podem ser acessados pelo cidadão no endereço eletrônico http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis_ocp/index.php?actAppBase=b2N1cGFjYW89b2N1cGFjYW9faG9zcGl0YWlz e são resultados da implementação dos fluxos e do giro dos leitos. Embora a demanda seja espontânea por necessidade, a gestão tem trabalhado no intuito de alcançar, com maior frequência, melhores resultados.

Segundo o titular da SES, Edgar Tollini, os números refletem o trabalho conjunto das equipes e contínuo planejamento e comprometimento da gestão, melhorando os critérios de inclusão (entrada) e alta, bem como o abastecimento regularizado. “Um trabalho que aos poucos vem transformando a saúde pública do Estado”.

Edgar Tollini enfatizou ainda um outro recorde alcançado pela SES. “Na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital Geral de Palmas (HGP) foram infundidas e manipuladas 53 quimioterapias no dia 16 de janeiro deste ano, quando todos os pacientes entraram e nenhum ficou pro dia seguinte”, comemorou.