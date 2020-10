Tocantins tem saldo positivo de 2.040 empregos em agosto; 675 apenas em Palmas

O Estado do Tocantins fechou o mês de agosto com saldo positivo de 2.040 postos de trabalho de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) publicado na quarta-feira, 30. O resultado é a diferença entre os 5.822 admitidos e 3.782 desligados no período citado.

Por Redação

A gerente do Observatório do Trabalho, setor ligado ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) e à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Willany Bezerra, ressalta que já é o terceiro mês consecutivo em que o Estado apresenta números positivos na geração de empregos formais, o que aponta uma reação do mercado de trabalho frente à crise econômica provocado pela pandemia do novo Coronavírus. Confirmando a análise, a gerente destaca o acumulado do ano. De janeiro a agosto de 2020, houve 35.393 admissões e 34.115 demissões no Estado, com resultado de 1.278 postos de trabalho abertos. “Mais uma vez o setor da construção civil deu uma importante contribuição para o saldo positiov em nosso estado. Quando a reação da economia reflete na geração de empregos isso significa qualidade de vida para população, o que é o grande compromisso do Governo do Estado”, explica a gerente.

Ranking Nacional

Em relação aos demais estados do Brasil o Tocantins ficou em 7º lugar como o que mais gerou empregos de janeiro a agosto de 2020, são 2.673 postos, resultado de 41.364 admissões menos 38.691 desligamentos. Trata-se de valores absolutos.

Setores que mais empregaram

Os setores da economia que mais contribuíram para o saldo estadual positivo foram a Construção Civil com saldo positivo de 675 novos postos de trabalho aberto, seguido do Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com saldo positivo de 613 postos, e em terceiro lugar o setor de Informação, Comunicação e Atividade Financeira, Imobiliária, Profissionais e Administrativas com saldo de 276 novos postos abertos.

Dados de Palmas

Na Capital, de acordo com o Caged de agosto, o número de contratações foi 2.240 e de desligados 1.506, gerando um resultado de 734 novos postos de empregos abertos.

O setor da economia com melhor saldo de empregos em Palmas foi Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, com saldo de 207 postos, seguida pelo setor de Comércio Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas com 198 postos e Informação, Comunicação e Atividade Financeira, Imobiliária, Profissionais e Administrativas com saldo de 165. A Construção Civil fechou o mês de agosto com saldo de 106 postos de emprego na capital.

Trabalhadores têm o apoio do Sine para recolocação no mercado

Segundo o diretor do Sine Tocantins, José Alberto (Gordo), o Governo do Tocantins, por meio da Setas e Sine, tem buscado amparar os trabalhadores que perderam o emprego em consequência da pandemia do novo Coronavírus. “Temos buscado meios de continuar oferecendo nossos serviços à população. Os dados revelam que o mercado está reagindo e o trabalhador pode contar com o Sine para conseguir um novo emprego. No momento, esses serviços não podem ser presenciais, mas são disponibilizados endereços de e-mail e números de WhatsApp para que as pessoas atualizem seus cadastros e concorram às vagas disponíveis no sistema do Sine”, explica o diretor.

Diariamente, o Sine Tocantins intermedeia uma média de 300 vagas em seus nove postos no Estado. Nesta quinta-feira, 1°, são 438 vagas disponíveis no painel do Sine, sendo 84 em Palmas. Na região de Taquaralto, estão cadastradas 20 vagas; 132 em Araguaína; 62 em Paraíso; 25 em Guaraí; 36 em Porto Nacional; 52 em Gurupi; 23 em Araguatins; e 4 em Dianópolis.

Como acessar o painel de vagas do Sine

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/ou as redes sociais – [email protected], [email protected]

Como concorrer às vagas por aplicativo

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem se encaminhar pelo Aplicativo Sine Fácil seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facilhttps://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil

Caso o trabalhador se interesse por alguma das vagas ou deseje ver as oportunidades que se enquadram melhor em seu perfil profissional, é possível atualizar o seu cadastro e pedir a carta de encaminhamento pelos seguintes contatos.

Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: [email protected]; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: [email protected]; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail [email protected]

Telefones demais unidades

Taquaralto: 3218 1962, 32181936; Araguaina: 3414-3634; Araguatins: 3474-1100; Porto Nacional: 3363-2717; Guaraí: 3464-1710; Dianópolis: 3692-1628.