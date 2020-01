Tocantins tem expectativa de crescimento de 24,8% na área plantada do milho primeira safra 2019/2020

O terceiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta uma expectativa de crescimento de 24,8% na área plantada do milho primeira safra 2019/2020, em relação à safra 2018/2019 no Tocantins. O plantio, conhecido como safra de verão, acontece anualmente entre os meses de outubro a dezembro, com previsão de colheita nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

Na safra 2018/2019 foram cultivados 37,5 mil hectares de área plantada, saltando para 46,7 mil hectares plantados na safra 2019/2020, um incremento de 24,8% na primeira safra de milho. A expectativa de produção também é positiva, na safra anterior foram colhidas 200,98 mil toneladas e na safra 2019/2020 espera-se uma colheita de 225 mil toneladas, um aumento de 12% na produção. A produção desta primeira safra corresponde a uma participação de 4,4% na produção de grãos tocantinense.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Thadeu Teixeira, esse crescimento é reflexo dos produtores na mudança no cultivo da produção do milho. “Segundo informações da Conab, nos últimos anos, a tendência foi de diminuição para safra verão (primeira safra) e elevação da segunda safra, o que não ocorreu este ano. Vale ressaltar que o crescimento da safra de verão do milho não impacta a produção em segunda safra, continuando como o destaque com produção estimada em mais de 900 mil toneladas e estabilidade em área plantada”, enfatizou.

Grãos

Os números levantados no terceiro levantamento da safra de grãos 2019/2020 realizados no Tocantins mostram um incremento de 5,5% na área plantada em comparação ao exercício anterior. São estimados cerca de 1,54 milhão de hectares, uma variação absoluta de 79,6 mil hectares. O aumento foi motivado pelo avanço da área de soja sequeiro, um crescimento de 7,1%.