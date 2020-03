Tocantins tem 79 casos suspeitos de coronavírus, aponta Secretaria Estadual de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO) informa que os boletins diários abordam, desde a última sexta, 20, apenas os dados de acompanhamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e do Centro de Operações de Emergência do Tocantins (COE/TO) para a COVID-19.

por Redação

Os dados acompanhados apresentam 79 casos suspeitos, 02 confirmados e 17 descartados. Os casos foram notificados nos municípios de Palmas (48 casos), Araguaína (09 casos), Gurupi (07 casos), Pedro Afonso (03 casos), Bandeirantes do Tocantins (02 casos), Nova Olinda (01 caso), Miracema do Tocantins (01 caso), Xambioá (01 caso), Arapoema (01 caso), Paraíso do Tocantins (01 caso), Augustinópolis (01 caso), Cariri do Tocantins (01 caso), Porto Nacional (01 caso), Silvanópolis (01 caso), além de 01 caso de uma paciente que reside em outro estado.

Apesar de aparecer 07 casos suspeito em Gurupi, um membro do Comitê Gestor de Gurupi informou ao Portal Atitude que três casos foram descartados.

“São só quatro suspeitos, outros três que eles notificaram são casos de síndrome gripal”, disse.

Amostras

A SES ressalta ainda que os resultados laboratoriais das primeiras amostras enviadas ao laboratório de referência nacional Instituto Adolfo Lutz – IAL, ainda não foram liberados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen).