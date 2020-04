Tocantins tem 17 casos confirmados de COVID-19

Informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que em Palmas foi notificado mais uma paciente positivo. Entre os casos confirmados estão 10 mulheres e sete homens nas cidades de Palmas (12), Araguaína (04) e Dianópolis (01). Seis pacientes possuem faixa etária entre 40 a 59 anos, um é idoso com mais de 60 anos e 10 com idade entre 20 a 39 anos.

Por Redação

Na noite deste domingo, 05, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que recebeu na noite do último sábado, 04, a notificação do município de Palmas de um novo caso positivo na cidade. A paciente, de 42 anos, esteve na Suíça e realizou exame em laboratório particular da Capital após sentir dores musculares.

Segundo a SES, o neste domingo , 05, foram confirmado no Tocantins 17 casos, sendo 12 deles em Palmas, quatro em Araguaína e um em Dianópolis.

Distribuição dos casos confirmados de COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), informou ainda que não há confirmação de óbito por Covid-19 no Tocantins. “O Laboratório Central de Saúde Publica do Tocantins (Lacen) recebe amostras diariamente para testagem de casos suspeitos, com o máximo critério de segurança e precisão, sem pendências dentro dos prazos previstos pelo Ministério da Saúde após o recebimento das amostras”, informou.