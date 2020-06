Tocantins sobe para 6.744 casos de Covid-19 nesta sexta (12)

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (12), com as confirmações das últimas 24 horas o estado chega a 6.744 diagnósticos e 128 óbitos.

Da Redação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o Tocantins tem 213 novos casos de coronavírus e mais quatro mortes em decorrência da doença.

Os quatro pacientes que não resistiram aos sintomas da Covid-19 são idosos e já tinham outras doenças. São eles: Homem de 80 anos, morador de Paraíso do Tocantins e morreu no dia 11 de junho no Hospital Geral de Palmas. Ele tinha insuficiência renal e cardíaca. Homem de 77 anos, residente de Araguaína e morreu no dia 10 de junho no Hospital Dom Orione. Ele tinha hipertensão. Mulher de 78 anos, residente de São Miguel do Tocantins. Ela tinha hipertensão e diabetes e morreu dia 11 de junho no Hospital Regional de Augustinópolis. Mulher de 93 anos, residente de Maurilândia do Tocantins. Ela tinha diabetes e sequelas de um Acidente Vascular Cerebral e morreu no dia 05 de junho, no Hospital Regional de Augustinópolis.

Dos novos diagnósticos, 109 foram registrados em Araguaína. A cidade soma 2.795 casos, além de 32 mortes pelo coronavírus. Já em Palmas são mais 16 pessoas doentes. A capital contabiliza 922 confirmações e 10 mortes.

Outras cidades que também tiveram novos casos são Nova Olinda (14), Xambioá (11), Tocantinópolis (09), Filadélfia (06), Colinas do Tocantins (04), Araguatins (03), Figueirópolis (03), Sampaio (03), São Bento do Tocantins (03), Talismã (03), Aragominas (02), Formoso do Araguaia (02), Guaraí (02), Luzinópolis (02), Muricilândia (02), Piraquê (02), Sandolândia (02), São Miguel do Tocantins (02), Aguiarnópolis (01), Arapoema (01), Augustinópolis (01), Couto Magalhães (01), Darcinópolis (01), Esperantina (01), Goiatins (01), Itaguatins (01), Maurilândia do Tocantins (01), Miracema do Tocantins (01), Ponte Alta do Tocantins (01), Porto Nacional (01) e Taguatinga (01).