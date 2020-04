No último Boletim epidemiológico, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta quarta-feira, 01, foram realizados 25 testes, sem nenhuma confirmação. Agora todos podem acompanhar os números do Estado, confira o link:

por Redação

As unidades hospitalares públicas seguem sem pacientes confirmados em tratamento para a Covid-19 e apenas um paciente continua recebendo assistência hospitalar na rede privada.

Desta forma, o Tocantins segue com 12 casos confirmados de Covid-19, sendo nove deles em Palmas e três em Araguaína.

A informou que SES irá reforçar a testagem no Estado com os envios dos testes rápidos do Ministério da Saúde, que destinou 4.268 exames, que somados a compra que o Estado fez dos seis mil testes rápidos facilitará o diagnóstico nos municípios.

Outra novidade noticiada pela SES é que o os tocantinenses poderão acompanhar os números do Estado (CONFIRA O LINK)