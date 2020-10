Tocantins registra segundo caso de recebimento de sementes misteriosas

Os pacotes de sementes suspeitos podem trazer pragas para a agricultura, como plantas daninhas, fungos, outras doenças como bactérias, vírus

por Dinalva Martins

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) identificou o segundo caso de sementes recebidas sem ser solicitadas, em Palmas, na quarta-feira, 7. Tanto o material recolhido em Araguaína na semana passada quanto na Capital está sendo encaminhado para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O alerta continua para que a população fique atenta e comunique imediatamente a Agência, caso receba esses pacotes.

Essa denúncia chegou por telefone após a pessoa ter visto informações na imprensa. “Ela narrou que havia comprado uma mochila da China em 2019 e resolveu dar uma checada, foi aí que constatou que o saquinho que ela pensou ser de sílica usada para absorver a umidade, era de sementes. Recolhemos o material e daremos seguimento aos procedimentos oficiais”, disse o diretor de defesa, sanidade e inspeção vegetal da Adapec, Alex Arruda.

Orientações

Os pacotes recebidos devem ser encaminhados a Adapec ou informados pelo telefone 0800 63 11 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, para que a instituição faça o recolhimento da embalagem. A Superintendência Federal da Agricultura-SFA/TO também está disponível.

A população não deve abrir, manusear, plantar e nem jogar lixo (para evitar uma possível germinação).

O que se sabe até o momento

No dia 6 de outubro a Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa informou que foram encontrados fungos, bactérias e possibilidade de pragas quarentenárias (que não existem no Brasil) em pacotes de sementes não solicitados que chegaram ao país e foram encaminhados ao Ministério.

Segundo o Mapa, após análises laboratoriais, foi identificada a presença de ácaro vivo em uma amostra; de três fungos diferentes em 25 amostras; de bactéria em duas amostras; e possibilidade de pragas quarentenárias em quatro amostras (como plantas daninhas). Toda a análise é feita no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, que é referência no país. Até o dia 6 de outubro, foram confirmados 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal. A expectativa é que em 30 dias haja um detalhamento maior desses resultados.