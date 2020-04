Erlim Andrade, de 68 anos, da cidade de Paraíso, faleceu na madrugada desta segunda-feira (20) em Goiânia.

Da Redação

O empresário de Paraíso, Erlim Andrade, faleceu nesta madrugada na capital goiana. Erlim foi diagnosticado com Covid-19 no dia 11 de abril quando foi para Goiânia realizar um procedimento cirúrgico e passou mal sentindo sintomas do vírus.

O Governo do Estado lamentou a morte ocorrida nesta madrugada.