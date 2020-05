Tocantins registra quinto óbito por COVID-19

“A paciente Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, faleceu no último dia 30 em hospital filantrópico de Araguaína. A paciente residia em Aguiarnópolis. O resultado foi processado no sábado, 02 no Lacen, com amostra colhida após o óbito, como caso de morte suspeita por Covid-19”, informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Nota de pesar

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) lamenta o falecimento de mais um tocantinense por Covid-19. Agora o Estado contabiliza 05 óbitos. O número será atualizado no próximo boletim de acompanhamento desta secretaria.

A paciente Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, faleceu no último dia 30 em hospital filantrópico de Araguaína. A paciente residia em Aguiarnópolis. O resultado foi processado no sábado, 02 no Lacen, com amostra colhida após o óbito, como caso de morte suspeita por Covid-19.

O Governo do Tocantins se solidariza com a família de Maria Aparecida e amigos, desejando força por esta perda em momento tão difícil que todo mundo atravessa.

Palmas, 03 de maio de 2020.

Secretaria de Estado da Saúde

Governo do Tocantins