Tocantins registra primeiro caso de suspeito com coronavírus

Segundo apurou o Portal Atitude o paciente chegou hoje a Alemanha e encontra-se isolado com máscara N95. Segundo o Governo Federal, no Brasil os casos de suspeitos de Corona subiu para 12. No Tocantins a suspeita e não entrou nas estatística do Governo Federal.

por Wesley Silas

De acordo com uma fonte da Secretaria Estadual de Saúde, o paciente chegou da Alemanha com suspeita da doença e deu entrada na UPA em Porto Nacional e em seguida foi transferido para o Hospital Regional, onde encontra-se estável com máscara N95.

“Tudo está sendo feito dentro do protocolo e uma equipe do Lacen está indo fazer coleta do material. Ainda é suspeita e não foi confirmado”, informou a fonte. O Secretaria ficou de enviar uma Nota com informações sobre o caso suspeito.

Brasil

O Ministério da Saúde informou na sexta-feira (31) que o número de casos considerados suspeitos de coronavírus subiu para 12 no Brasil. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de seis novos casos em investigação, enquanto outras três suspeitas foram completamente descartadas.

Os casos suspeitos estão em cinco estados: Ceará (1), Paraná (1), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1) e São Paulo (7). Os casos suspeitos no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que constavam no último relatório, foram descartados pelas autoridades de saúde.

Mundo

Em todo o mundo, já são mais de 9,9 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo que 99% dos casos confirmados estão na China. Do total de casos da doença, 1,3 mil são considerados graves. O número de mortes já passa de 200, apenas na China. De acordo com o Centro de Controle de Doenças da China, o coronavírus já foi detectado em 26 países.

Ontem (31), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência global em razão da disseminação do coronavírus. (Com informações da Agência Brasil/EBC)