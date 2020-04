Tocantins registra primeira morte por coronavírus

por Wesley Silas

A Assistente Social, Francisca Romana Sousa Chaves, 47 anos, estava hospitalizada na unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave e faleceu no início da noite desta terça-feira, 14, em Palmas. Ela foi o segundo caso confirmado do COVID-19 no Tocantins e estava internada desde o dia 18 de março.

A notícia da morte da servidora da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) foi noticiada pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro em suas redes sociais. Em seguida a prefeita publicou uma nota de pesar.

“Com grande pesar, a Prefeitura Municipal de Palmas, comunica o falecimento de Francisca Romana Sousa Chaves, 47 anos, assistente social e servidora da Secretaria Municipal de Saúde, ocorrida nesta terça-feira, 14, .um hospital particular da cidade, decorrente a infecção causada pelo Coronavírus (COVID-19). A servidora era hipertensa e foi o segundo caso confirmado no Tocantins”, informou a nota.

Francisca Romana era servidora efetiva da Prefeitura de Palmas desde 2005, teve uma atuação expressiva no combate à violência, inclusive sendo nomeada presidente do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência de Palmas (Nupav).

“Essa é a notícia que eu jamais queria dar, mas como prefeita não poderia me ausentar num momento doloroso como esse. Faleceu agora a noite a servidora do Município, Francisca Romana Sousa Chaves, 47 anos, vítima da Covid-19. Em nome de todos os servidores do Município, transmito nossos sentimentos aos familiares e amigos da Romana. Iremos honrar tudo o que nossa querida servidora fez pela saúde pública, lutando como ela pela diminuição de perdas humanas e afetivas pelo coronavírus. Romana foi uma guerreira ao se expor involuntariamente para nos defender. O seu exemplo será inspiração para seguirmos em frente, redobrando todas as medidas que forem necessárias, seja o isolamento social ou qualquer outra, para que a vida seja sempre o primeiro valor a ser defendido. No exercício da sua profissão, Romana cumpriu com fidelidade seu compromisso de ajudar a salvar vidas. Que agora ela possa descansar em paz”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro.

O secretário da Saúde de Palmas, Daniel Borini, lamentou o falecimento da colega de trabalho, com quem conviveu profissionalmente por muito tempo. “Lamentamos o falecimento da Romana, e que para nós da Secretaria Municipal de Saúde, muito antes de ser uma primeira morte por Covid-19 no município de Palmas, é uma perda de uma servidora da Saúde que sempre se dedicou a construir uma melhor condição de vida para nossa população. Profissional dedicada, competente, amiga e doce, Romana participou de toda a construção da vigilância em saúde do município de Palmas conosco. Que Deus abençoe o coração dos familiares!”

Diante dessa triste notícia o município de Palmas reforça a necessidade de adesão voluntária às recomendações de isolamento social e autoproteção, com práticas de higiene pessoal, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e pela Semus

No início da noite, a Prefeitura de Palmas chegou a publicar o Boletim coronavírus (Covid-19) informando que das pessoas que contraíram a doença, Romana encontra-se hospitalizada na unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave, em um hospital particular nesta terça, 14.

“Nove pacientes encontram-se em isolamento domiciliar e os outros sete estão recuperados. Com a morte, o Tocantins deixou de ser o único estado brasileiro a não registrar óbito por Covid-19”, informou a prefeitura de Palmas em seu último boletim.

Nesta terça-feira, 14, o Tocantins contabilizou 27 casos confirmados de Covid-19, sendo 17 em Palmas (com uma morte), 06 em Araguaína, 01 em Gurupi , 01 em Dianópolis, 01 em Cariri do Tocantins e 01 em Paraíso do Tocantins.