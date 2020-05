Tocantins registra 99 casos de Covid-19 neste sábado (16)

Neste sábado, 16, o Tocantins registrou mais 99 casos para Covid-19, Desta forma, hoje o estado contabiliza 1.279 confirmados da doença.

Da Redação

Os casos de hoje são em Aguiarnópolis (01), Araguaína (38), Bandeirantes do Tocantins (01), Cariri do Tocantins (02), Colinas do Tocantins (04), Guaraí (02), Gurupi (03), Marianópolis do Tocantins (01), Miracema do Tocantins (03), Nova Olinda (09), Oliveira de Fátima (02), Palmas (17), Paraíso do Tocantins (07), São Miguel do Tocantins (01), Sítio Novo do Tocantins (01), Tocantinópolis (05) e Wanderlândia (02).

Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 1.279 confirmados da doença, 27 óbitos, 219 casos recuperados e 1.033 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://coronavirus.to.gov.br

