Tocantins registra 82 novos casos da Covid-19 e três óbitos de caminhoneiros

Entre os dias 10 e 11 de maio três caminhoneiros foram a óbitos no Tocantins decorrente do COVID-19. Atualmente, o Tocantins apresenta 828 casos no total, destes, 135 pacientes estão recuperados, 679 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 14 pacientes foram a óbito.

Por Redação

Nesta terça-feira, 12, o Tocantins contabilizou 82 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (51), por testes rápidos (31).

Os novos casos são de Araguaína (33), Araguatins (04), Axixá do Tocantins (07) Cariri do Tocantins (03), Colinas do Tocantins (04, Gurupi (04), Nova Olinda (01), Palmas (13), Paraíso do Tocantins (04), Pedro Afonso (01), Praia Norte (04), São Miguel do Tocantins (02), Tocantinópolis (01) e Xambioá (1).

Óbitos de Outro Estado

Um paciente do sexo masculino, 61 anos, caminhoneiro, hipertenso e diabético, residente de Aparecida de Goiás (GO), estava internado no Hospital Regional de Guaraí (HRG), faleceu no dia 11 de maio.

Paciente do sexo masculino, 51 anos, diabético, portador de doença cardíaca crônica, residente de Parauapebas (PA), estava internado no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA), faleceu no dia 11 de maio.

Paciente do sexo masculino, 65 anos, caminhoneiro, diabético, portador de doença cardíaca crônica, residente de Sete Lagoas (MG), estava internado

no Hospital Dom Orione, em Araguaína, faleceu no dia 10 de maio.