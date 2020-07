Tocantins registra 640 novos casos e 07 óbitos por Covid-19

Conforme o Boletim Epidemiológico, Araguaína confirmou 220 novos casos, Palmas 140, Porto Nacional 42, Lagoa da Confusão 29, Gurupi 20 e Formoso do Araguaia 18 pessoas confirmaram para Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que nesta quinta-feira, 16 de julho, foram contabilizados 641 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins acumula 16.672 casos confirmados da doença, destes 10.314 pacientes estão recuperados e 6.080 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 278 óbitos.

A SES como estratégia para manter a regularidade da realização dos exames de RT– PCR, até o abastecimento dos insumos, está encaminhando algumas amostras coletadas pelos municípios para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, além de continuar

a realizar as análises no Estado. Das análises encaminhadas, a Fiocruz liberou no dia 15/07, 575 amostras, destas 296 foram positivas.

Novos casos

Os novos casos são de Araguaína (220), Palmas (140), Porto Nacional (42), Lagoa da Confusão (29), Gurupi (20), Formoso do Araguaia (18), Tabocão (14), Paraíso do Tocantins (13), Buriti do Tocantins (12), Santa Fé do Araguaia (9), Tocantínia (9), Guaraí (8), Araguaçu (7), Pau D’Arco (6), Araguatins (5), Darcinópolis (5), Xambioá (5), Arapoema (4), Bernardo Sayão (4), Itaporã do Tocantins (4), Miracema do Tocantins (4), Augustinópolis (3), Brejinho de Nazaré (3), Dianópolis (3), Palmeiras do Tocantins (3), Ponte Alta do Tocantins (3), Riachinho (3), Sampaio (3), Sítio Novo do Tocantins (3), Tocantinópolis (3), Alvorada (2), Ananás (2), Aragominas (2), Couto Magalhães (2), Goiatins (2), Lagoa do Tocantins (2), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Aurora do Tocantins (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Campos Lindos (1), Cariri do Tocantins (1), Carrasco Bonito (1), Chapada da Natividade (1), Colinas do Tocantins (1), Colmeia (1), Divinópolis do Tocantins (1), Goianorte (1), Itacajá (1), Jaú do Tocantins (1), Luzinópolis (1), Nazaré (1), Novo Acordo (1), Palmeirópolis (1), Pedro Afonso (1), Presidente Kennedy (1), São Miguel do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1), Talismã (1) e Wanderlândia (1),

DETALHE DOS NOVOS ÓBITOS

1. Homem de 92 anos, residente de BREJINHO DE NAZARÉ, com hipertensão, faleceu no dia 14 de julho no Hospital Regional de Porto Nacional.

2. Homem de 61 anos, residente de ARAGUAÍNA, com aterosclerose do coração e adenocarcinoma de sigmóide, faleceu no dia 14 de julho no Hospital Dom Orione.

3. Homem de 82 anos, residente de PONTE ALTA DO TOCANTINS, com insuficiência cardíaca congestiva faleceu no dia 14 de julho no Hospital Regional de Porto Nacional.

4. Mulher de 64 anos, residente de TOCANTINÓPOLIS, com hipertensão e obesidade, faleceu no dia 15 de julho no Hospital Dom Orione em Araguaína.

5. Homem de 47 anos, residente em ARAGUAÍNA faleceu no dia 14 de julho.

6. Mulher de 43 anos, residente de COLINAS DO TOCANTINS, com obesidade, diabetes e hipertensão, faleceu no dia 14 de julho no Hospital Regional de Porto Nacional.

7. Homem de 76 anos, residente de ARAGUAÍNA com doença