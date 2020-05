Tocantins registra 494 casos confirmados de COVID-19

Conforme o Boletim da Secretária Estadual de Saúde 36 pacientes encontram-se internados, destes 17 estão em leitos clínicos e 19 em UTI Covid, sendo 18 em leitos de hospitais público. o Tocantins contabiliza 09 óbitos, 77 casos recuperados e 408 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta sexta-feira, 08, que foram contabilizados mais 71 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Alvorada (01), Araguaína (31), Araguatins (04), Axixá do Tocantins (02), Cariri do Tocantins (03), Cristalândia (01), Figueirópolis (01), Gurupi (03), Marilândia do Tocantins (02), Palmas (17), Paraíso do Tocantins

(01), Tocantinópolis (01) e Wanderlândia (02).

Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 494 casos confirmados da doença.

Confira abaixo detalhes sobre os novos casos:

Novos casos positivos por faixa etária

• 0 a 09 anos: 03

• 10 a 19 anos: 05

• 20 a 39 anos: 36

Perfil dos exames realizados

Lacen: 60 positivos/ de 275 testes realizados

Testes rápidos: 11

Observações

Atualmente, o Tocantins contabiliza 09 óbitos, 77 casos recuperados e 408 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

O caso notificado para o município de Filadélfia foi retirado após investigação e análises dos testes realizados junto com laudo médico, definiu-se pela exclusão do caso para Covid-19, confirmando para outra hipótese de diagnóstico.

Darcinópolis contabiliza novo caso, após correção de endereço de residência que estava para outro Estado, agora sendo registrado na cidade.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de

exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios no dia anterior.